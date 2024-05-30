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BBC

حماس ترحب بموافقة سلوفينيا على الاعتراف بدولة فلسطين

10:14 م الخميس 30 مايو 2024

حركة المقاومة الإسلامية حماس

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وكالات

أبدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترحيبها بموافقة حكومة سلوفينيا على الاعتراف بدولة فلسطين، قائلة إنها تعتبره داعما لتطلعات الشعب الفلسطيني للتحرر والاستقلال.

وفيما سبق أعلنت سلوفينيا، اليوم الخميس، أنها تعتزم الانضمام إلى قائمة الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية السلوفينية "إس تي إيه" عن رئيس الوزراء روبرت جولوب قوله إن حكومته وافقت على الاعتراف بدولة فلسطين، وستطرح هذا الإجراء على البرلمان للحصول على الموافقة النهائية عليه الأسبوع القادم.

وقال متحدث باسم البرلمان إن الجمعية الوطنية، التي تمثل المجلس التشريعي الرئيسي في سلوفينيا، سوف تصوت على الاقتراح يوم الثلاثاء.

ويتمتع الائتلاف اليساري الحاكم بزعامة جولوب بأغلبية واضحة في الجمعية الوطنية.

وتسير سلوفينيا على خطى أيرلندا والنرويج وإسبانيا، التي اعترفت رسميا بدولة فلسطينية مستقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أثار غضبا في إسرائيل.

واتخذت السويد هذه الخطوة، منذ عقد، في حين اعترف عدد من دول أوروبا الشرقية، أيضا، بالدولة الفلسطينية منذ فترة طويلة.

وتعترف أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، في أنحاء العالم، بفلسطين كدولة ذات سيادة

وظلت دول غرب أوروبا والولايات المتحدة تمثل الاستثناء لفترة طويلة، لكن قوة الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين تزايدت مع استمرار الصراع في غزة.

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