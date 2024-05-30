روسيا: زيارتا بوتين إلى كوريا الشمالية وفيتنام في مرحلة تخطيط متقدمة

موسكو - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، في موسكو اليوم الخميس، إن زيارتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية وفيتنام، اللتين أعلن عنهما منذ فترة طويلة، في مرحلة تخطيط متقدمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية حكومية.

ولم يحدد رودنكو، خلال حديثه على هامش مؤتمر روسي صيني، موعدا لإجراء الزيارتين، كما لم يكن هناك أي تأكيد بأن بوتين قد يتوجه إلى فيتنام في وقت مبكر من يونيو المقبل.

وقال رودنكو، ردا على سؤال بشأن مدى سير الخطط، إنها "في مرحلة متقدمة".

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن بوتين يعتزم زيارة كوريا الشمالية وفيتنام.

ووجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، خلال زيارته لروسيا في سبتمبر الماضي، الدعوة لبوتين لزيارة الدولة المجاورة.

كما أكد بوتين ونظيره الكوري الشمالي استعدادهما لتكثيف التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بدعم بوتين بالأسلحة والذخيرة في حربه ضد أوكرانيا.

وأعرب كيم، في اجتماع العام الماضي، عن قناعته بأن روسيا ستنتصر في الحرب التي وصفها بأنها "حرب ضد الإمبريالية".