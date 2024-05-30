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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لهجوم بصاروخ "كروز"

02:53 م الخميس 30 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تصدت لهجوم بصاروخ "كروز" من ناحية الشرق.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في وقت سابق بهضبة الجولان، إثر "تسلل طائرة معادية"، دون أن تتضح تفاصيل الواقعة بعد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض أيضا صاروخا تم إطلاقه من لبنان على الحدود الشمالية للبلاد.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الواقعتين لم تسفرا عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس على جنوب إسرائيل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل تل أبيب صاروخ كروز
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