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استعدادًا لحج 2024.. السعودية تتوسع في تجربة تبريد الطرق بالمشاعر المقدسة

02:06 م الخميس 30 مايو 2024

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الرياض - (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية، اليوم الخميس، التوسع في تجربة تبريد الأسطح الاسفلتية في عدد من المواقع في المشاعر المقدسة، بجانب مسجد نمرة بمشعر عرفات، وذلك بمساحة 25 ألف متر مربع.

وتهدف هذه التجربة،لخفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ، وتسهم هذه التقنية في توفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار، والمناطق التي يتجمع فيها الناس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم.

وتعتمد هذه التجربة ،التي تم تنفيذها العام الماضي في منطقة المشاعر ، على معالجة "ظاهرة الجزيرة الحرارية"، باستخدام ما يعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة، ومن ثم تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.

وتعمل الهيئة في رفع مستوى جودة الطرق للوصول للمؤشر السادس عالمياً، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030، ليواصل قطاع الطرق دوره الريادي في تمكين العديد من القطاعات الحيوية والواعدة وذلك عبر شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها بأكثر من 73 ألف كم.

الحج لهيئة العامة للطرق السعودية رفات سجد نمرة
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