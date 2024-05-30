مصادر تنفي مقتل عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على سوريا

بيروت - (د ب أ)

نفت مصادر في "المقاومة" ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله اللبناني في غارةٍ إسرائيلية وسط سوريا.

وقالت المصادر، لقناة "الميادين" اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي قصف شاحنة على طريق الفرقلس – حمص ونجا سائقها الذي قفز من الشاحنة".

وأكّدت المصادر أنّه "لم يكن في الشاحنة أيّ عنصرٍ من عناصر حزب الله".

وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية أفاد ، أمس الأربعاء، بأن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية ".