إعلان

BBC

مصادر تنفي مقتل عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على سوريا

01:42 م الخميس 30 مايو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بيروت - (د ب أ)

نفت مصادر في "المقاومة" ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله اللبناني في غارةٍ إسرائيلية وسط سوريا.

وقالت المصادر، لقناة "الميادين" اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي قصف شاحنة على طريق الفرقلس – حمص ونجا سائقها الذي قفز من الشاحنة".

وأكّدت المصادر أنّه "لم يكن في الشاحنة أيّ عنصرٍ من عناصر حزب الله".

وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية أفاد ، أمس الأربعاء، بأن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية ".

حزب الله بيروت حزب الله اللبناني سوريا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
معركة انتخابية تُفاقم الانقسامات.. هل تنجو أمريكا إذا لم يفز ترامب في الانتخابات؟

إعلان

إعلان

* ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. رابط الاستعلام ومصدر يكشف آخر التطورات
* طقس الساعات المقبلة.. أجواء مستقرة يعقبها موجة شديد الحرارة - تفاصيل
* أسعار القمح تقفز 400 جنيه للطن.. وصناعة الحبوب: زادت عالميا