بلينكن يتعهد بدعم مولدوفا بـ 135 مليون دولار

موسكو - (د ب ا)

وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء مولدوفا بدعم جديد يبلغ 135 مليون دولار لتعزيز استقلالها في مجال الطاقة والأمن.

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك في كيشيناو مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو أن الدعم الأمريكي يتضمن 50 مليون دولار "لدعم هذه الجهود بشكل أكبر، من خلال إصلاح قطاعي الطاقة والزراعة والتصدي بشكل أكبر للتضليل الإعلامي".

وأشار بلينكن إلى أن مولدوفا، التي تجاور أوكرانيا، تأثرت بالهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتزم استثمار 85 مليون دولار إضافية في أمن الطاقة في مولدوفا كجزء من برنامج مساعدات بقيمة 300 مليون دولار تم الإعلان عنه العام الماضي.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء المولدوفية دورين ريشيان: "لقد رأينا من خلال حرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا استغلالها للطاقة كسلاح، وهو التهديد الذي يشكله الاعتماد على روسيا في الطاقة للأمن القومي والأمن الاقتصادي".

وبحسب بلينكن، الذي زار مولدوفا قبل أن يتوجه إلى براغ لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي اليوم الخميس، فإن التمويل سيدعم أيضا الانتخابات الحرة والنزيهة وتحسين العلاقات مع الغرب.

ولم يكن معروفا في البداية متى سيتم توزيع أو استثمار المبلغ الإجمالي البالغ 135 مليون دولار.

وتعمل رئيسة مولدوفا الموالية للاتحاد الأوروبي على دمج البلاد في التكتل الأوروبي، حيث حصلت على وضع المرشح منذ نحو عامين.

ومع ذلك، تحتفظ روسيا بتأثيرها في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة والفقيرة التي يقطنها نحو 5ر2 مليون نسمة، وخاصة في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، حيث يتمركز فيها جنود روس منذ تسعينيات القرن الماضي.

وخلال حرب روسيا ضد أوكرانيا، حذر مراقبون دوليون مرارا من أن موسكو قد تستخدم الاضطرابات في المنطقة كذريعة لتصعيد الوضع هناك.