الجارديان: استراتيجية الجيش الإسرائيلي وحشية وخاسرة

لندن - (بي بي سي)

لا يزال الهجوم الإسرائيلي على مخيمات النازحين في رفح، يلقي بظلاله على الصحف الغربية والعربية، حيث سلطت جميعها الضوء على تداعيات الغارة التي وقعت يوم الأحد وراح ضحيتها ما لا يقل عن 45 شهيدًا فلسطينيًا.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، مقالًا حيث اختار كاتبه بول روجرز "عنوانًا هجوميًا"، متهمًا جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف المدنيين في الغارة كجزء أساسي من استراتيجيته.

وأوضح الكاتب وأستاذ دراسات السلام في جامعة برادفورد البريطانية، أنه على الرغم من أن تصريحات حكومة نتنياهو المتكررة بأن إسرائيل تستخدم القوة ضد حماس لا المدنيين، إلا أن هذا "يتعارض مع السلوك الفعلي لهذه الحرب وطريقة القتال الإسرائيلية برمتها".

ولفت المقال إلى حصيلة الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقدر بنحو 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 80 ألفًا آخرين، بالإضافة إلى ما يصل إلى 10 آلاف في عداد المفقودين، يُرجّح أنهم لقوا حتفهم.

ويشرح المقال ما جاء في عنوانه، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان منذ البداية يوسع هجماته إلى ما هو أبعد من حماس؛ حيث استهدفت غاراته المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات معالجة المياه والصحفيين وعمال الإغاثة والطواقم الطبية.

ورغم أن "التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية" أمر شهدته الحرب في أوكرانيا، ومن قبلها العراق، إلا أن المقال يرى أن ذلك لا يضاهي "التدمير المطلق" على الطريقة الإسرائيلية في إدارة الحرب.

ويحاول روجرز شرح هذا الاستخدام "للقوة المفرطة" بالقول إنه قد يكون امتدادًا لـ"عقيدة الضحية"، التي يعتقد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تطبيقها خلال حرب عام 2006 ضد حزب الله في لبنان، حين رأى أن هزيمة "المسلحين" شبه مستحيلة في المناطق الحضرية في بيروت، لاسيما وأنهم كانوا على استعداد للموت من أجل قضيتهم.

ويرجع المقال السبب وراء هذه العقيدة إلى التجارب السابقة للجيش الإسرائيلي، سواء خلال حصار بيروت عام 1982، أو حرب عام 2006 في لبنان، أو حتى في حروب غزة الأربع التي سبقت الصراع الحالي؛ فالجانب الإسرائيلي لا يقبل بالخسائر الكبيرة التي يتكبدها في عملياته في المناطق الحضرية "حتى لو كانت الخسائر الفلسطينية أكبر بعشر مرات أو عشرين مرة".

وبموجب "عقيدة الضحية"، يستخدم الجيش القوة على نطاق واسع وطويل الأمد ضد المدنيين لتحقيق هدفين محددين وفق المقال: الأول قصير المدى وهو تقويض الدعم المقدم لـ"المسلحين"، والثاني طويل المدى ويتمثل في ردع الحركات المسلحة في المستقبل، سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة أو جنوب لبنان.

وأوضح روجرز أن إسرائيل تعيش في حالة من التناقض الأمني منذ زمن طويل؛ حيث "تبدو إسرائيل منيعة ولكنها غير آمنة على الدوام"، الأمر الذي سيستمر إلى أجل غير مسمى، حال غياب التوصل إلى تسوية عادلة مع الفلسطينيين.