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الكنيست يصادق على قراءة تمهيدية تصنف الأونروا "منظمة إرهابية"

05:00 م الأربعاء 29 مايو 2024

الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية

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وكالات

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنها "منظمة إرهابية"، بتأييد 42 عضو كنيست ومعارضة 6.

ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".

الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا
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