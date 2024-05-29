زعماء المعارضة الإسرائيلية يدعو جانتس للانضمام إلى تحالفهم

(وكالات)

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اجتمع مع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجادور ليبرمان ورئيس حزب "هناك أمل" جدعون ساعر، من أجل بحث خطة آلية تشكيل حكومة جديدة تسقط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأفادت القناة العبرية، أن لابيد وهو زعيم حزب "يش عتيد" وليبرمان وساعر طالبوا عضو حكومة الحرب بيني جانتس بالاستقالة من الحكومة والانضمام إليهم.



وفي وقت سابق اليوم، اتهم ليبرمان، نتنياهو بدفع بإسرائيل إلى ما أسماه "خراب الهيكل الثالث" حتى يستمر في منصبه كرئيسًا للحكومة.



وكان جانتس قد أمهل نتنياهو فرصة حتى الـ8 من يونيو القادم من أجل الكشف عن خطة اليوم التالي للحرب، مهددًا بالاستقالة من الحكومة في حال عدم الكشف عن تلك الخطة.