المستشار الألماني يدعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي

وكالات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده على اتصال وثيق مع الوسطاء في الولايات المتحدة ومصر وقطر وممتنون جدا لجهودهم الدؤوبة.

وأضاف المستشار الألماني، أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي في تصرفاتها في غزة، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ضمان وصول المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة.

وتابع شولتس، أن ما وقع بالأمس في رفح وقصف لمخيم للاجئين وقتل العديد من الأبرياء أمر مأساوي.

وزعم دانيال هاجاري المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال نفذ هجوم، من أجل استهداف أحد عناصر حركات المقاومة في مدينة رفح جنوبي غزة لكن الهجمة أودت بحياة فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، استهدفنا أحد عناصر المقاومة برفح لكن الهجمة أودت عن غير قصد بحياة فلسطينيين كانوا بالمنطقة.

وأضاف هاجاري،"لم يتضح بعد سبب الحريق الذي أودى بحياة مدنيين في رفح والتحقيق مستمر"، مدعيًا أنهم اتخذوا تدابير أمنية قبل تنفيذ الهجوم في رفح للتقليل من المسّ بالمدنيين.







