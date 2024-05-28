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BBC

إعلام عبري: 86 مستوطنة تضررت شمالي إسرائيل بفعل صواريخ حزب الله

11:18 ص الثلاثاء 28 مايو 2024

صواريخ حزب الله

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(وكالات)

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 86 مستوطنة في شمال إسرائيل تضررت بفعل هجمات حزب الله اللبناني.

وأضافت القناة العبرية، أن التقديرات تشير إلى أن عودة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال لن تكون إلا بعد مرور عام على انتهاء الحرب.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها عن حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في شمالي إسرائيل، قائلة إن 930 منزلًا تدمروا في الشمال بفعل قذائف حزب الله.

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