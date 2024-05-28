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BBC

صحيفة عبرية: المعارضة تنوي تشكيل حكومة جديدة تطيح بنتنياهو

11:07 ص الثلاثاء 28 مايو 2024

نتنياهو

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(وكالات)

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المعارضة الإسرائيلية تنوي تشكيل حكومة جديدة ضد حكومة نتنياهو تضم إليها عضو مجلس الحرب بيني جانتس.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورؤساء أحزاب معارضة يبحثون تشكيل حكومة بديلة للحكومة الحالية والإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان جانتس وعضو مجلس الحرب جادي آيزنكوت، قد هددوا نتنياهو بالانسحاب من مجلس الحرب بحلول الـ6 من يونيو المقبل، في حال لم يضع خطة لليوم التالي للحرب في غزة.

نتنياهو المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس
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