إسرائيل تكشف عن حجم الدمار شمالها بسبب هجمات حزب الله

(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حصيلة المنازل المدمرة في الشمال الإسرائيلي جراء هجمات حزب الله اللبناني المستمرة منذ الـ8 من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيانها، إن 930 منزلًا ومبنى تعرضوا للضرر في 86 بلدة شمالي إسرائيل منذ بدء المواجهات مع حزب الله.

وأضافت وزارة الدفاع، أن 130 منزلًا من أصل 155 تدمروا في كيبوتس المنارة جراء القصف الصاروخي المستمر من حزب الله جنوبي لبنان.

وأفادت أيضًا، أن 124 منزلا في مدينة كريات شمونة تعرضوا لأضرار منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقام حزب الله ما يُسمى بجبهة "الإسناد" لدعم المقاومة الفلسطينية داخل القطاع.