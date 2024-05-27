"لا ندخل بيت الله إلا من باب علي".. ردود فعل واسعة على بيان مقتدى الصدر حول الحج

وكالات

أثار رجل الدين العراقي الشيعي، مقتدى الصدر، ردود فعل واسعة واستهجانا من قبل بعض رواد موقع التدوينات القصيرة "إكس"، تويتر سابقا، بعدما نشر بيان قال فيه جملة "لا ندخل بيت الله إلا من باب علي".

وكان الصدر قد نشر بيانا في 25 مايو، دعا فيه الحجاج إلى التقوى وحمل البيان العديد من التوصيات المتعلقة بالدين، وتضمن أيضا رسائل تتعلق بالصراع الدائر في قطاع غزة.

وقال زعيم التيار الصدري: "إن من شاء أن يأتي بيت الله من بابه فعليه بالتقوى أولا وبالتفقه بأحكام الحج ثانيا وبالالتزام بالأخلاق الإسلامية ثالثا وبنصرة المظلومين وعدم التغافل عن المصالح العامة رابعا".

البيان أثار ردود فعل عدة وسط تحذيرات، إذ دعا البعض السلطات السعودية إلى توخي الحذر خلال موسم الحج في حين وصف آخرون بيان الصدر بـ"السافر"، مشيرين إلى ضرورة احترام سيادة المملكة.

#مقتدى_الصدر عن موسم الحج: قاومنا ولن نهادن وسندخل مكة من باب علي.



قبل سنين السعودية أستقبلت مُقتدى ودعمته ماليا ومعنويا وساعدته في تعزيز سلطته بالعراق.



وقتها حذرنا من خطورة هذه الخطوة السعودية ولم يستمع أحد.



وها هي الايام أثبتت صحة كلامنا وها هو مقتدى ينقلب على السعودية. pic.twitter.com/nbZYXkpOg3 — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) May 26, 2024

تحذير الى المسؤولين عن إدارة الحج في المملكة العربية السعودية 🇸🇦

مقتدى الصدر عن موسم الحج: قاومنا ولن نهادن وسندخل مكة من باب علي

يبدوا أن هناك نية لافتعال أعمال شغب في موسم الحج وذلك بعد أسبوع على إقرار عيد الغدير في العراق بتوصية من مقتدى أيضًا pic.twitter.com/Xsm0M2eo3O — أُميـة التكريتي (@umtikrit) May 25, 2024