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BBC

"لا ندخل بيت الله إلا من باب علي".. ردود فعل واسعة على بيان مقتدى الصدر حول الحج

02:53 م الإثنين 27 مايو 2024

مقتدى الصدر

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وكالات

أثار رجل الدين العراقي الشيعي، مقتدى الصدر، ردود فعل واسعة واستهجانا من قبل بعض رواد موقع التدوينات القصيرة "إكس"، تويتر سابقا، بعدما نشر بيان قال فيه جملة "لا ندخل بيت الله إلا من باب علي".

وكان الصدر قد نشر بيانا في 25 مايو، دعا فيه الحجاج إلى التقوى وحمل البيان العديد من التوصيات المتعلقة بالدين، وتضمن أيضا رسائل تتعلق بالصراع الدائر في قطاع غزة.

وقال زعيم التيار الصدري: "إن من شاء أن يأتي بيت الله من بابه فعليه بالتقوى أولا وبالتفقه بأحكام الحج ثانيا وبالالتزام بالأخلاق الإسلامية ثالثا وبنصرة المظلومين وعدم التغافل عن المصالح العامة رابعا".

البيان أثار ردود فعل عدة وسط تحذيرات، إذ دعا البعض السلطات السعودية إلى توخي الحذر خلال موسم الحج في حين وصف آخرون بيان الصدر بـ"السافر"، مشيرين إلى ضرورة احترام سيادة المملكة.

مقتدى الصدر الحج الحجاج
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