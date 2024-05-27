العفو الدولية تطالب بالتحقيق في 3 غارات إسرائيلية باعتبارها جرائم حرب

(وكالات)

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في 3 غارات إسرائيلية شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة الشهر الماضي باعتبارها "جرائم حرب".

وقالت العفو الدولية، إن الغارات الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال أدت إلى استشهاد 44 مدنيا فلسطينيا بينهم 32 طفلًا.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف خيام النازحين في مدينة رفح أمس الأحد، ما أدى لاستشهاد أكثر من 30 شهيدًا بينهم أطفال.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على مدينة رفح قالت إنها محدودة بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية.