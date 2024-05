"لم تعد مناسبة للحروب الحديثة".. إيلون ماسك: الأسلحة الحالية عفى عليها الزمن

وكالات

يرى الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، أن الأسلحة المستخدمة حاليًا في العالم عفا عنها الزمن ولم تعد مناسبة للحروب الحديثة.

وعلق ماسك، على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) على فيديو للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، قائلاً: "حاملات الطائرات، ومثل كل شيء يقوده البشر ويتحكمون به، تعتبر تقنيات عفا عنها الزمن".

“There’s no question, [drones are] the future of warfare and you’re seeing that it’s creating a lot of opportunities for asymmetric warfare.



If that continues and we don’t have a good response to this problem, it’s really going to change the balance of power.”@DavidSacks on… pic.twitter.com/MCWAhTEYxb