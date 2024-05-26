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BBC

"لم تعد مناسبة للحروب الحديثة".. إيلون ماسك: الأسلحة الحالية عفى عليها الزمن

01:09 م الأحد 26 مايو 2024

أيلون ماسك

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وكالات

يرى الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، أن الأسلحة المستخدمة حاليًا في العالم عفا عنها الزمن ولم تعد مناسبة للحروب الحديثة.

وعلق ماسك، على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) على فيديو للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، قائلاً: "حاملات الطائرات، ومثل كل شيء يقوده البشر ويتحكمون به، تعتبر تقنيات عفا عنها الزمن".

وكان ساكس تحدث في الفيديو على حسابه بموقع "إكس" قال فيه: إن الطائرات بدون طيار ستصبح مستقبل الحرب، وإذا فشلت الولايات المتحدة في إدراك ذلك قريبا، فسوف يتغير توازن القوى العالمي بشكل جذري".

أيلون ماسك الملياردير الأمريكي الأسلحة
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