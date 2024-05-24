الجيش الأمريكي يعتزم إجراء جزء من تدريبات واسعة النطاق في اليابان لأول مرة

طوكيو- (د ب أ)

أفادت مصادر يابانية، بأن الجيش الأمريكي سيجري جزءًا من تدريباته واسعة النطاق في اليابان لأول مرة، في محاولة واضحة لتحسين قدرته على الاستجابة السريعة لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة بالقرب من البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن المصادر قولها، إنه من المقرر أن تصل الطائرات المقاتلة الأمريكية إلى القواعد الأمريكية ومنشأتين لقوات الدفاع الذاتي في اليابان للمشاركة في التدريب مع طائرات قوات الدفاع الذاتي.

وأشارت إلى أن منشأتي قوات الدفاع الذاتي ستكونان على الأرجح قاعدة هاتشينوهيه الجوية في محافظة آوموري وقاعدة ماتسوشيما الجوية في محافظة ميياغي.

وتقوم قاعدتا قوات الدفاع الذاتي، وكلاهما في شمال شرق اليابان، بتشغيل طائرات دورية ومقاتلات وطائرات أخرى. يذكر أنه من النادر أن تستخدم مقاتلات أمريكية هاتين القاعدتين في تدريبات.

ويجري الجيش الأمريكي هذه المناورة، التي يطلق عليها اسم "الدرع الشجاع"، مرة كل عامين في جزيرة جوام وأماكن أخرى،ويشارك فيها أفراد من فروع مثل القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب هذا العام في أوائل شهر حزيران/يونيو ويستمر لمدة أسبوعين تقريبًا.