الرئيس الأمريكي: لا نعترف بولاية الجنائية الدولية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لا تعترف بولاية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أنه لا وجه للمساواة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن يوم الاثنين الماضي أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن حماس هجوما مباغتا على إسرائيل.