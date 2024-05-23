مع بدء مناورات قرب تايوان.. الصين تحذر أمريكا من "أي فعل يهدد سلامة أراضيها"

وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الخميس، إن المناورات العسكرية في محيط تايوان شرعية وضرورية من أجل الأمن القومي الصيني وتهدف للتضييق على القوى الانفصالية.

وطالبت الخارجية الصينية، أمريكا بالتوقف عن تشجيع القوى الانفصالية في تايوان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، مشددة على أن "أي فعل يهدد سلامة الأراضي الصينية وسيادتنا سيواجه برد قوي من جانبنا".

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن المناورات العسكرية للجيش الصيني تهدف للتضييق على القوات الانفصالية في تايوان ورسالة تحذير لأي تدخل أجنبي.

وأكدت الوزارة الصينية على أن المناورات العسكرية التي يجريها الجيش شرعية وتتماشى مع القانون الدولي.

كما حثت الوزارة في بيانها، اليابان على الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين البلدين والالتزام بمبدأ صين واحدة وعدم دعم استقلال تايوان.

وكانت وكالة "رويترز" نقلا عن وسائل إعلام صينية قالت، اليوم الخميس، إن الجيش الصيني يبدأ مناورات حول تايوان ويعتبرها "عقوبة قوية" لـ"أعمال انفصالية".

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن الجيش الصيني يقول إنه أرسل عشرات المقاتلات ونفذ ضربات وهمية خلال مناورات بدأت صباح اليوم حول تايوان.

من جانبه، قال مسؤول تايواني كبير، إن مناورات الجيش الصيني جزء من السيناريو الذي كانت تايوان تتوقعه مسبقا، لافتا إلى أن "من المؤسف أن الصين اختارت السيناريو الأسوأ لتدمير السلام الإقليمي".

بدورها أعربت وزارة الدفاع التايوانية، عن إدانتها المناورات الصينية حول الجزيرة، موضحة أنها قامت بنشر قواتها تحسبا لأي حدث طارئ.