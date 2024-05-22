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سرايا القدس بجنين: أطلقنا على معركتنا مع الاحتلال اسم "أسوار الموت" ولن تكون كسابقاتها

11:46 م الأربعاء 22 مايو 2024

سرايا القدس

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وكالات

قالت فصائل "سرايا القدس-كتيبة جنين"، اليوم الأربعاء، إن "أطلقنا على معركتنا مع الاحتلال اسم (أسوار الموت) ولن تكون كسابقاتها وسيكون لها ما بعدها".

وأشارت "سرايا القدس -كتيبة جنين"، إلى أنه "ضمن معركة أسوار الموت البطولية، يواصل مجاهدونا التصدي لقوات الاحتلال في كافة محاور القتال موقعين إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها منذ صباح أمس الثلاثاء، وتمركزت في شوارع حيفا، ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة "مستعربون"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركّزت في محيط المخيم، وواد برقين.

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