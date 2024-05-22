اليابان:خبراء يدعون للحوار حول تأثير الذكاء الاصطناعي على نزع السلاح النووي

يوكوهاما، اليابان - (د ب أ)

اختتم خبراء المجموعة الدولية للشخصيات البارزة من أجل دعم عالم خال من الأسلحة النووية اجتماعا استمر يومين في مدينة يوكوهاما اليابانية اليوم الأربعاء بدعوة لإجراء حوار حول تأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات مستجدة أخرى على نزع السلاح النووي.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية "جيجي" إن موضوع الاجتماع الرابع للمجموعة الدولية للشخصيات البارزة من أجل دعم عالم خال من الأسلحة النووية الذي انعقد في يوكوهاما عاصمة مقاطعة كاناجاوا بالقرب من طوكيو تمحور حول إعادة بناء نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية المرتكز على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

و أكد تاكاشي شيرايشي، الأستاذ الفخري بجامعة محافظة كوماموتو ورئيس الاجتماع، في مؤتمر صحفي، على أهمية الحوار والتعاون بين من يملكون ومن لا يملكون الأسلحة النووية.

وقال شيرايشي، بخصوص تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على نزع السلاح النووي والحد من انتشار الأسلحة النووية، إن هناك مخاطر وفرص على حد سواء يجب الاستفادة منها.