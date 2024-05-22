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BBC

المقاومة تعلن قنص 3 جنود إسرائيليين بشمال غزة

06:27 م الأربعاء 22 مايو 2024

قنص 3 جنود إسرائيليين أرشيفية

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وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، قنص 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابط في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 جراء انفجار عبوة ناسفة ونيران قناصة في قطاع غزة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم روبوتات مفخخة خلال اقتحامه مخيم جباليا بشامل غزة.

وأشارت مصادر في تصريحات "للجزيرة" بأن الروبوتات المفخخة استخدمت في تفجير منازل واستهداف عناصر من المقاومة خلال اقتحام المخيم، مؤكدين أن المقاومة تمكنت من كشف الخديعة الإسرائيلية وجرى التعامل مع الروبوتات المفخخة.

وكشفت أن عناصر من سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد الإسلامي قاموا بتحييد أحد الروبوتات المفخخة.

قنص 3 جنود إسرائيليين طوفان الأقصى حماس غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا
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