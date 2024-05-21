"أرض الأحلام الأمريكية".. الهجرة غير الشرعية تفرغ مدنًا وقرى في الأردن

كتب- مصراوي

في الآونة الأخيرة انتشرت مقاطع الفيديو والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج وتشجع على الهجرة غير الشرعية في الأردن، حتى إن العديد من المدن والمحافظات الأردنية بدأت تفرغ من الشباب، الذين أخذوا القروض من البنوك، بهدف الهجرة، خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أفادت به وكالة وكالة "عمون" الأردنية.

وقالت الوكالة الأردنية، إنه بعدما فتحت المملكة المتحدة البريطانية، التأشيرة السياحية للأردنيين هرع الشباب إلى إصدارها والسفر لدول أمريكا الوسطى ومنها إلى أمريكا في خطوة للهجرة السريعة بعيدًا عن إجراءات السفارات الطويلة والأوراق والمقابلات الشخصية وغيرها.

ويبلغ عدد الأردنيين المسجلين رسميًا على أنهم مغتربين في الولايات المتحدة نحو 100 ألف في عام 2015، بينما وصل عدد الأردنيين في أمريكا والدول الأجنبية الأخرى لنحو 140 ألفًا في عام 2021، بحسب أرقام وزارة الخارجية الأردنية.

ووفق تقرير وكالة "عمون"، فإن الأمر يبدأ عن طريق المهربين والسماسرة الأردنيين الذين يدلون الشباب على الطريقة وعلى أقران لهم في بريطانيا وفي دول أمريكا الوسطى، وذلك قبل الوصول لرؤوس العصابات في المكسيك الذين يأخذون حصة الأسد من المبلغ المرصود حتى الوصول إلى أمريكا.

بدأت الظاهرة في مدينة الزرقاء وإربد، حتى انتقلت إلى قرى في شمال المملكة الأردنية، ثم انتشرت في مختلف المناطق بالبلاد، وفق ما رصدته وكالة "عمون" الأردنية.

تأشيرة بريطانيا أدت إلى انتشار هذه الظاهرة للأردنيين، هكذا وصف غسان عودة مدير أحد مكاتب خدمات الهجرة الظاهرة المستحدثة في البلاد، الذي لفت إلى أن تأشيرة بريطانيا سهلت إعطاء الأردنيين تأشيرات دول أمريكا الوسطى، فمن تعطيه المملكة المتحدة تأشيرة لماذا تمنعها عنه دول أمريكا الوسطى؟

كما أوضح أنه من المحفزات لبعض الشباب على هذا النوع من الهجرة هو أن إدارة الهجرة بأمريكا عندما تأخذ المهاجر وتسجل بياناته تتيح العمل لهؤلاء إلى حين استكمال إجراءات الهجرة، علاوة على أن بعضهم وفور دخول أمريكا يعمل لدى أرباب عمل وشركات بدون حقوق عمالية وفقط يأخذون رواتبهم بـ"الكاش".