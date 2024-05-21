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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 35 ألفًا و647 شخصًا

02:58 م الثلاثاء 21 مايو 2024

غزة

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 35 ألفًا و647 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 79 ألفًا و852 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع واستهداف قوات الاحتلال المستمر للمستشفيات والمراكز الصحية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 5 مجازر استشهد على إثرها 85 شهيدًا وأُصيب 200 آخرون.

غزة الاحتلال الإسرائيلي شهداء غزة
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