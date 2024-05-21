مسؤول أمريكي: عدد أسرانا في غزة انخفض بسبب تعرض بعضهم للقتل

(مصراوي)

صرح المبعوث الأمريكي لشؤون المحتجزين روجر كارستينز، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الأسرى الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة انخفض من 28 إلى 12 شخصًا نتيجة تعرض بعضهم للقتل أو الفقد بسبب الحرب.

وقال روجر، إن الولايات المتحدة، تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إعادة الأسرى الأمريكيين بغزة إلى بيوتهم من خلال التعاون مع حلفائها.

ورفضت إسرائيل مقترح التهدئة الذي يتضمن إطلاق سراح عدد من الأسرى، رغم وصفه سابقًا بـ "السخي"، وهو ما لاقى قبول حركة حماس التي أبدت استعدادًا لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وشرعت قوات الاحتلال بعد رفض المقترح في اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية.