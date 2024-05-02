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طلاب جامعة فرنسية يضربون عن الطعام لقطع علاقات جامعتهم مع إسرائيل

07:51 م الخميس 02 مايو 2024

طلاب جامعة فرنسية يضربون عن الطعام أرشيفية

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أ ش أ

أعلن مدير جامعة "ساينس بو" الفرنسية جان باسيريه، اليوم "الخميس"، أن الجامعة رفضت مطالب الطلبة المحتجين بمراجعة علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية،الأمر الذي دفع بعض الطلاب إلى الإعلان عن بدء الإضراب عن الطعام.

وقال باسيريه "إنه بعد اجتماع مفتوح مع الطلاب والموظفين، رفضت الجامعة بشكل قاطع تشكيل مجموعة عمل لمراجعة علاقاتنا مع الجامعات الإسرائيلية الشريكة".

وشرع عشرات الطلاب على الفور في الاعتصام داخل الحرم الجامعي احتجاجا على قرار باسيريه.

وأكد أحد الطلاب أن "هناك المزيد من الطلاب سينضمون إلى الإضراب عن الطعام"،مطالبا قيادة الجامعة بالموافقة على قيام مجلس إدارتها بإجراء تصويت عام على مراجعة الشراكة مع الجامعات الإسرائيلية.

يشار إلى أن العديد من طلاب الجامعات الفرنسية،بما فيهم جامعة "ساينس بو" وجامعة "السوربون"،بالاعتصام داخل جامعاتهم احتجاجا على الأحداث الجارية في غزة، وكما هو الحال في الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
طلاب جامعة فرنسية مدير جامعة ساينس بو الفرنسية قطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية طلاب جامعة يضربون عن الطعام
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