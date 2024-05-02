فيديو.. اقتحام الشرطة الأمريكية لحرم جامعة كاليفورنيا

(مصراوي)

اقتحمت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميٍس، حرم جامعة كاليفورنيا من أجل فض اعتصام الطلاب المنددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن الذين اقتحموا الحرم الجامعي بطلب من إدارة الجامعة، وبين الطلاب المتظاهرين.

كما سبق ذلك هجوم متظاهرين على الطلاب المتظاهرين وارتكابهم أعمال عنف بحقهم، وإطلاق الألعاب النارية عليهم، ما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز ضد المتظاهرين.

واعتقلت قوات الشرطة الأمريكية 1700 شخص منذ اندلاع التظاهرات داخل الجامعات الأمريكية بينهم أساتذة وطلاب، ناشدوا بالإفراج عن زملائهم المحتجزين للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.