الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 37 طائرة مسيرة روسية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت الليلة الماضية، 9 صواريخ "أتاكمز" وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و3 مسيرات فوق مقاطعة بيلجورود، ودمرت واعترضت 57 مسيرة فوق إقليم كراسنودار.

وقالت الوزارة، في بيان، "خلال الليلة الماضية، أُحبطت أنظمة الدفاع الجوي محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية الأمريكية، وطائرات مسيرة على أهداف في روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 9 صواريخ "أتاكمز" وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، كما اعترضت ودمرت 57 مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".

ومن جانبها، أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات جديدة باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت السلطات الأوكرانية إنه تم تدمير جميع الطائرات المسيرة الـ 37.

كما أعلنت السلطات في منطقة خيرسون، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجمات روسية.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن المناطق المتضررة شملت كييف ومنطقة فينيتسا جنوبي غرب العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة سومي الحدودية شمال شرق أوكرانيا ومنطقة تشيركاسي في وسط أوكرانيا ومدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا ومدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وذكرت تقارير أنه تم سماع دوي انفجارات في معظم أنحاء البلاد، حيث دوت صافرات الإنذار في عدة المناطق.

وشنت روسيا غزوا شاملا على أوكرانيا منذ أكثر من عامين. وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو بمساعدات عسكرية غربية.

ويتعذر التحقق من مصدر مستقل من البيانات المتعلقة بالخسائر في الأرواح والعتاد من طرفي الصراع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022.