انقسام بين المسؤولين في إسرائيل بشأن حكم قطاع غزة بعد الحرب

تل أبيب - (ا ف ب)

ظهرت انقسامات جديدة بين المسؤولين في إسرائيل بشأن حكم قطاع غزة بعد الحرب، إذ أدى الهجوم غير المتوقع الذي شنته حماس في أجزاء من القطاع إلى زيادة الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ويقاتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاتلي حماس في أنحاء غزة منذ أكثر من سبعة أشهر بينما يتبادل إطلاق النار بشكل شبه يومي مع حزب الله المدعوم من إيران على طول الحدود الشمالية مع لبنان. لكن بعد أن أعاد مقاتلو حماس تجميع صفوفهم في شمال غزة.

وقالت إسرائيل في وقت سابق إنه تم تحييدهم، ظهرت انقسامات واسعة في حكومة الحرب الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. وتعرض نتانياهو لهجوم شخصي السبت من الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس الذي هدد بالاستقالة ما لم يصادق رئيس الوزراء على خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وكان وزير الدفاع يوآف غالانت قد وجه انتقادات لنتنياهو لعدم استبعاده تشكيل حكومة إسرائيلية في غزة بعد الحرب. وأدى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الصريح للقيادة الفلسطينية بعد الحرب في غزة إلى خلاف واسع النطاق بين كبار المسؤولين وأدى إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. يقول خبراء إن عدم الوضوح لا يخدم إلا مصلحة حماس، التي أصر زعيمها إسماعيل هنية على أنه لا يمكن إنشاء سلطة جديدة في المنطقة دون مشاركتها.