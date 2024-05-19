الأونروا: 800 ألف شخص باتوا في الطرقات بعد الهجوم على رفح

(مصراوي)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن نحو 800 ألف شخص في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أصبحوا على الطرقات بعد إجبارهم على الفرار منذ بدء إسرائيل العملية العسكرية في المدينة.

ووصفت الأونروا، ادعاءات وجود مناطق آمنة داخل غزة يمكن للمدنيين الانتقال إليها بعد الهجوم على رفح بـ "الكاذبة"، مشيرة إلى تعريض حياة المدنيين إلى الخطر في جميع المناطق داخل القطاع.

وقالت الأونروا، إن الوكالات الإنسانية لم تعد تملك أي إمدادات لتقدمها إلى المدنيين، محذرة من تزايد الوضع سوءا د بسبب نقص المساعدات.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الـ13 في ظل ادعائها بعدم إغلاقهم.