برنامج الأغذية العالمي يعلن استلام 10 شاحنات مساعدات عبر الرصيف العائم بغزة

مصراوي

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، تسلم حمولة 10 شاحنات نُقلت إلى مخزنه في غزة عبر الرصيف العائم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه بدأ استقبال أول شحنات المساعدات في الرصيف البحري المؤقت بغزة.

كما كشف رئيس الوزراء البريطاني عن تسليم 8400 مأوى بلاستيكي، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول قرابة 500 طن من المساعدات البريطانية والتي تتضمن مستلزمات نظافة وخيام، إلى قطاع غزة عبر الرصيف البحري العائم، خلال الأسابيع المقبلة، مشددا على أن "الرصيف العائم ليس الحل الوحيد للأزمة الإنسانية في القطاع".