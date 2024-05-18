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برنامج الأغذية العالمي يعلن استلام 10 شاحنات مساعدات عبر الرصيف العائم بغزة

07:43 م السبت 18 مايو 2024

برنامج الأغذية العالمي يعلن استلام 10 شاحنات مساعد

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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، تسلم حمولة 10 شاحنات نُقلت إلى مخزنه في غزة عبر الرصيف العائم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه بدأ استقبال أول شحنات المساعدات في الرصيف البحري المؤقت بغزة.

كما كشف رئيس الوزراء البريطاني عن تسليم 8400 مأوى بلاستيكي، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول قرابة 500 طن من المساعدات البريطانية والتي تتضمن مستلزمات نظافة وخيام، إلى قطاع غزة عبر الرصيف البحري العائم، خلال الأسابيع المقبلة، مشددا على أن "الرصيف العائم ليس الحل الوحيد للأزمة الإنسانية في القطاع".

برنامج الأغذية العالمي الأمم المتحدة البنتاجون غزة قطاع غزة رئيس الوزراء البريطاني
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