إعلان

BBC

برنامج الأغذية العالمي يطالب بفتح نقاط عبور إضافية إلى قطاع غزة

06:16 م الجمعة 17 مايو 2024

شاحنات مساعدات لأهالي غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

طالب برنامج الأغذية العالمي، بفتح نقاط عبور إضافية إلى قطاع غزة والتي وصفها بأنها شريان حياة للفلسطينيين.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصعيد النشاط العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح يهدد بتوقف العمليات الإنسانية في قطاع غزة.

كانت القيادة الوسطى الأمريكية، أعلنت أن أولى شحنات المساعدات الإنسانية تتجه نحو الشاطئ عبر الرصيف المؤقت في غزة، مؤكدة أن القوات الأمريكية لم تنزل إلى شاطئ القطاع.

وفيما سبق قال البيت الأبيض، إنه يتوقع إدخال وقود ومساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام، موضحا مواصلة العمل بشأن المعابر البرية.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة".

وأدان البيت الأبيض هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مشيرا إلى استمراره في اتخاذ إجراءات لمنعهم من عرقلة التجارة الدولية.

برنامج الغذاء العالمي شاحنات المساعدات مساعدات غزة حرب غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لانتهاكها حقوق الطلاب".. تفاصيل حجب الثقة عن نعمت شفيق من جامعة كولومبيا

إعلان

إعلان

"لانتهاكها حقوق الطلاب".. تفاصيل حجب الثقة عن نعمت شفيق من جامعة كولومبيا
"الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء - بيان بالدرجات