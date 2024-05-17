برنامج الأغذية العالمي يطالب بفتح نقاط عبور إضافية إلى قطاع غزة

مصراوي

طالب برنامج الأغذية العالمي، بفتح نقاط عبور إضافية إلى قطاع غزة والتي وصفها بأنها شريان حياة للفلسطينيين.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصعيد النشاط العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح يهدد بتوقف العمليات الإنسانية في قطاع غزة.

كانت القيادة الوسطى الأمريكية، أعلنت أن أولى شحنات المساعدات الإنسانية تتجه نحو الشاطئ عبر الرصيف المؤقت في غزة، مؤكدة أن القوات الأمريكية لم تنزل إلى شاطئ القطاع.

وفيما سبق قال البيت الأبيض، إنه يتوقع إدخال وقود ومساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام، موضحا مواصلة العمل بشأن المعابر البرية.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة".

وأدان البيت الأبيض هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مشيرا إلى استمراره في اتخاذ إجراءات لمنعهم من عرقلة التجارة الدولية.