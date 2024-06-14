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BBC

آلاف الجنود الإسرائيليين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة

10:24 م الجمعة 14 يونيو 2024

آلاف الجنود الإسرائيليين يعانون من اضطراب ما بعد ا

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وكالات
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن منظمة نفغاشيم الإسرائيلية قولها، إن آلاف الجنود يعودون من غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن المنظمة، أن أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية.
كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن التقديرات الحالية تشير إلى أن إسرائيل بحاجة لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حتى يوقف حزب الله هجماته في الجبهة الشمالية.
وأكدت المصادر أن استمرار وجود أسرى في قطاع غزة وغياب بديل لحماس "يحول نجاح عمليتنا إلى فشل".

اضطراب ما بعد الصدمة الجنود الإسرائيليين تروما الاحتلال الإسرائيلي
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