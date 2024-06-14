بعد تعرضهم للنصب.. ماذا حدث لحاملي تأشيرة الزيارة في حج 2024؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، إن السلطات السعودية أخرجت المواطنين حاملي تأشيرة الزيارة الراغبين في أداء الحج 2024 من مكة ونقلتهم إلى جدة لمخالفتهم الأنظمة.

وأضاف "عبداللطيف" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن السلطات ألقت القبض على عدد كبير من السماسرة والكيانات الوهمية التي منحت هويات وأساور غير حقيقية للمواطنين لأداء الحج 2024.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن المندوب الذي كان مع المواطنين لمساعدتهم في أداء الحج 2024، البعض منهم تم القبض عليه والآخر هرب، والناس "لا حول لها ولا قوة"، وأكثر المواطنين من المحافظات الريفية.

وطالب "عبد اللطيف"، المواطنين، بالابتعاد عن الكيانات الوهمية والسماسرة، والتعامل مع الكيانات الموثوقة والمرخصة؛ حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، وعدم تعرضهم للنصب.

وفي نفس السياق، قال أحد المواطنين الذين تعرضوا إلى النصب من الكيانات الوهمية: والله ياجماعة اللي مجاش يحمد ربنا، إحنا كنا على جبال مخيفة ومرتفعة بالليل، وكان تحتنا بشوية حد يستغيث ومكنتش عارف أعمل له حاجة.

وأضاف في تصريحات خاصة: مكنتش عارف أعمله حاجة، ومعايا أخ طبيب من طلوع الجبال وبهدلته كان هيحصل له حاجة وبقى يقول عايز أرجع مصر، وبقينا قاعدين في نص الجبال لا عارفين نرجع ولا نكمل وحاسين إننا لو حصلنا حاجة مفيش بني آدم هيعرف يعمل لنا حاجة.

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