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BBC

هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد تعرضها لعطل مفاجئ

10:19 م الجمعة 14 يونيو 2024

وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو

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وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن طائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو قامت بهبوط اضطراري بعد تعرضها لعطل مفاجئ. وأفادت مصادر من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، أن قائد الطائرة، وهي من طراز (فالكون 900)، اضطر إلى الهبوط في مطار تشامبينو الداخلي بضواحي روما بعد أن امتلأت مقصورة القيادة بالدخان فجأة.

وأشارت الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تفصح عن هويتها، أن الطائرة التي كانت تقل الوزير هي من الجيل الأول، وكان من المخطط أن تخرج من الخدمة منذ فترة، إلا أنها ستظل في الخدمة حتى العام المقبل.

وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو هبوط اضطراري طائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي الهبوط في مطار تشامبينو
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