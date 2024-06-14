إعلام عبري: النيابة العامة تكشف أن بن غفير خرق القانون

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن النيابة العامة تكشف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خرق القانون وتدخل بشكل مرفوض في عمل جهاز الشرطة.

وأضافت القناة العبرية، أن النيابة العامة طلبت تقديم وثائق حول حوادث أعطى فيها بن غفير أوامر غير قانونية للشرطة.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلت عن الوزير السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إدارة الحرب لا تتم بشكل صحيح وفي بعض الجوانب لا تتم إدارتها على الإطلاق.

وشدد ساعر على أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر وعليه الاستقالة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن رئيس حزب العمل يائير جولان، إن حكومة نتنياهو كارثية وأن الشعب لا يثق بها وعليهم استبدالها، مضيفا أن "أهدرنا أفضل الظروف لإطلاق سراح الأسرى بسبب الاعتبارات السياسية لنتنياهو".