إسرائيل تستعد لهجوم واسع على لبنان

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن قيادة الجبهة الشمالية تستعد لهجوم واسع على لبنان، وأوضحت أن القيادة تنتظر قرار القيادة السياسية.

وقالت المصادر، إن إسرائيل تحاول التوصل لاتفاق في ما يتعلق بالشمال ونجاح المساعي متعلق بحزب الله.

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت اندلاع حريق واسع قرب كيبوتس يارؤون في الجليل بسبب صواريخ حزب الله اللبناني، وأكدت أن الحريق يهدد بلدات أخرى.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق شن هجوم بالطائرات المسيرة استهدف ميناء حيفا.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن منظمة نفغاشيم الإسرائيلية قولها، إن آلاف الجنود يعودون من غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن المنظمة، أن أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن التقديرات الحالية تشير إلى أن إسرائيل بحاجة لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حتى يوقف حزب الله هجماته في الجبهة الشمالية.

وأكدت المصادر أن استمرار وجود أسرى في قطاع غزة وغياب بديل لحماس "يحول نجاح عمليتنا إلى فشل".