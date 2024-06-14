شديد الحرارة والقاهرة 43 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس يوم وقفة عرفة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت الموافق يوم وقفة عرفة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس غدا السبت، تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضاف أن طقس وقفة عرفات، يشهد استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتسجل القاهرة 43 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 42 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 33 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 45 درجة، وجنوب الصعيد 48 درجة.