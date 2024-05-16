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حريق في طائرة أمريكية يجبر المسافرين على الإخلاء (فيديو)

06:37 م الخميس 16 مايو 2024

حريق في طائرة أمريكية يجبر المسافرين على الإخلاء

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وقع حريق في مقدمة طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأمريكية للطيران، وهو ما اضطر المسافرين الذين بلغ عددهم 195 شخصًا إلى الخروج من الطائرة جراء الحريق.

وبحسب تقرير أولي لهيئة الطيران الفيدرالي، فقد نشب الحريق عندما وصلت الطائرة إلى البوابة واتصلت بالطاقة الأرضية.

واضطر المسافرون وطاقم الطائرة التي كانت متجهة من مدينة كانكون إلى سياتل الواقعة في ولاية واشنطن إلى استخدام مزالج الطوارئ للخروج من الطائرة.

وبحسب ما ذكرت هيئة الطيران، فلم تقع أي إصابات بين المسافرين، مضيفة أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

حريق في طائرة أمريكية هيئة الطيران الفيدرالي حريق في مقدمة طائرة شركة دلتا الأمريكية للطيران
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