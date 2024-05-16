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الصين وروسيا يصدران بيانًا مشتركًا حول الحرب في أوكرانيا

01:13 م الخميس 16 مايو 2024

الصين وروسيا

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(مصراوي)

أصدرت بكين وموسكو بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس، لإعلان الترحيب باستعداد الصين للمساعدة في التسوية السياسية للحرب في أوكرانيا.

وقال البيان الروسي الصيني، إنهم يعارضوا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وانتقاله إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

وأفاد البيان، بمراقبة التأثير السلبي لاستراتيجية واشنطن وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على الوضع بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكانت الصين قد أبدت استعدادًا للتقدم بمقترح لحل الأزمة في أوكرانيا وهو ما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترحيبًا به.

ووصل بوتين إلى بكين أمس الأربعاء في زيارة هي الأولى منذ إعادة انتخابه رئيسًا لروسيا، والتقى اليوم بنظيره الصيني لبحث التطورات في المنطقة.

الصين روسيا الحرب في أوكرانيا
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