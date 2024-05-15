هنية للأسرى الفلسطينيين: إن مع العسر يسرا وطوفان الأقصى سيحقق لكم الحرية

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان، اليوم الأربعاء، إن "عددا كبيرا من الشهداء من الأسرى في سجون الاحتلال ارتقى وخاصة من أبناء وبنات غزة".

ووجه هنية رسالة للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال قائلا: "أقول لأسرانا البواسل إن مع العسر يسرا وإن طوفان الأقصى سيحقق لكم الحرية".

وأضاف هنية "إنه لشرف عظيم لكل شباب الأمة المشاركة في هذا الطوفان الهادر نصرة للأقصى وفلسطين"، موضحا أن "تحرك طلاب العالم في أمريكا وأوروبا وأستراليا واليابان وغيرها دعما لشعبنا مشهد غير مسبوق في التاريخ".

وأكد هنية أن غزة كشفت حقيقة المحتل وطبيعته الدموية ووحدت الأمة مجددا حول فلسطين، لافتا إلى أن اليوم التالي للحرب ستقرره حركة حماس مع باقي الفصائل الفلسطينية.