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نصر الله يلتقي بوفد من حركة حماس

11:24 ص الأربعاء 15 مايو 2024

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر

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يلتقي الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، بوفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان لبحث مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويترأس الوفد الذي يلتقيه نصرالله، القيادي في حركة حماس خليل الحية، من أجل التأكيد على وحدة الموقف ومواصلة الجهود الميدانية والسياسية.


ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر، أقام حزب الله ما أسماها بحرب "الإسناد" من أجل دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل قبول المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس رغم وصفه سابقًا بـ "السخي" وشرعت بعدها في اجتياح مدينة رفح والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

العدوان الإسرائيلي حماس حركة حماس حزب الله اللبناني حسن نصر الله
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