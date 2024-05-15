إعلان

BBC

انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي الزيتون جنوب غزة

10:35 ص الأربعاء 15 مايو 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

غزة- (د ب أ)

أفادت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الإسرائيلية من حي الزيتون جنوب غزة بعد معارك ضارية مع الفصائل الفلسطينية استمرت عدة أيام.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم عن المصادر قولها إن "جيش الاحتلال دمر مستوصف الزيتون ومدارس حسن النخال وعطا الشوا وهاشم الشوا وعين جالوت بشكل كامل خلال العدوان على حي الزيتون".

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "مواطنين يعودون لتفقد منازلهم في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بعد تراجع آليات الاحتلال".

وكان المتحدت باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أعلن، يوم الأحد الماضي، إجراء عملية عسكرية كبرى في منطقة حي الزيتون حيث تم العثور على "طريق تحت الأرض" وقتل حوالي 30 مسلحا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل حي الزيتون جنوب غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السفير الروسي: بوتين يزور فيتنام قريبا

إعلان

إعلان

وزارة العمل: وظائف بتخصصات مدرسين وممرضات في 13 محافظة
موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل