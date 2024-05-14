إعلان

BBC

المقاومة تبث مشاهد من استهداف جنود وآليات الاحتلال برفح

11:32 م الثلاثاء 14 مايو 2024

غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح شمالي قطاع غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إنهم يشعرون "بالإحباط من رشقات المقاومة الصاروخية، ومن عودتهم إلى جباليا".
كانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت استهدافها "دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، وإسقاط طاقمها بين قتيل وجريح.
وأضافت القسام: "بعد العملية أجهزنا على 7 جنود تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".
كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت اليوم الثلاثاء، تفجير عين نفق مفخخة بقوة هندسة إسرائيلية شرقي مدينة رفح.
وقالت القسام في بيانها، إنه تم إيقاع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس.

المقاومة كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى رفح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ورقة المعبر.. كيف تحاول إسرائيل ابتزاز مصر لفرض أمر واقع في غزة؟

إعلان

إعلان