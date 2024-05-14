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BBC

الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء مناطق في شمال غزة

09:29 م الثلاثاء 14 مايو 2024

أرشيفية

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طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين المتواجدين في أحياء الكرامة والسلاطين والزهور في منطقة شمال قطاع غزة وتحديدًا في بلوكات 969-974,

967, 1738, 984, 1739 ، بإخلاء المنطقة فورًا إلى المأوى المعروفة غرب مدينة غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور له عبر حسابه على منصة إكس: "حماس تستخدم أراضيكم لأنشطة عسكرية وإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية لذلك سيعمل جيش الاحتلال بقوة ضدها بشكل عاجل".

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت إن واشنطن ستواصل مراقبة الوضع في رفح عن كثب.

وأضافت متحدثة البيت الأبيض، أن "إسرائيل قالت لنا إنها تنفذ استهدافات محدودة برفح وأوضحنا مخاوفنا إزاء عملية كبيرة"، موضحة أن بلادها ستعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت المتحدثة: "نريد توفير الحماية لعمال الإغاثة في غزة وأن تكون لهم القدرة على مواصلة عملهم".

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