واشنطن: لا يمكن أن يعود قطاع غزة لإدارة حركة حماس



مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا يمكن أن يعود قطاع غزة لإدارة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ولا أن يصير منطلقا لشن هجمات ضد إسرائيل.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه على إسرائيل أن تحقق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي، مطالبة بإجراء تحقيق كامل في حادثة الهجوم على مركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة أمس.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "نتوقع من إسرائيل أن تواصل التنسيق فيما يتعلق بحركة موظفي الإغاثة في غزة"، موضحة أن واشنطن لا تريد أن ترى عملية كبيرة في رفح ولم نر ذلك حتى الآن".

وأكملت الخارجية، أن واشنطن ما زالت تعتقد أن إنجاز الصفقة هو أفضل طريقة لإنقاذ الأسرى وتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق، مشيرة إلى إذ لم يكن لدى إسرائيل خطة سياسية لمستقبل غزة فسيستمر التهديد وستجد نفسها غارقة في العنف.