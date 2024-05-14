العدل الدولية تعقد الأسبوع الجاري جلسات استماع بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

لاهاي (د ب أ)

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء، أنها سوف تعقد المزيد من جلسات الاستماع بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عناصر حركة حماس في مدينة رفح بقطاع غزة.

وذكرت المحكمة، ومقرها في لاهاي، أنها سوف تنظر يومي الخميس والجمعة المقبلين في الإجراءات العاجلة التي طالبت بها جنوب أفريقيا في إطار الدعوى.

وتطالب جنوب أفريقيا بانسحاب إسرائيل بشكل فوري من رفح بجنوب قطاع غزة لمنع ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وجاء في الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا، أن الهجمات تنذر بوقوع "ضرر جسيم غير قابل للإصلاح" لسكان غزة، فضلا عن خطر بالغ لإمدادات المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية ومنظومة الرعاية الصحية.

وتتهم الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أواخر عام 2023 إسرائيل بمخالفة التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي تمت صياغتها في أعقاب المحرقة النازية لليهود (الهولوكوست).

وفي قرار عاجل، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامرها لإسرائيل باتخاذ إجراءات وقائية لمنع ارتكاب إبادة جماعية، مع السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

غير أنه بالنظر إلى التصعيد الأخير في رفح، تعتقد جنوب أفريقيا أن الإجراءات التي قضت بها المحكمة ليست كافية، وليس من المعروف حتى الآن متى سوف تصدر المحكمة قرارها بشأن الطلبات العاجلة.