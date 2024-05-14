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المقاومة تعلن استهداف 7 جنود للاحتلال من مسافة صفر بجباليا

05:38 م الثلاثاء 14 مايو 2024

استهداف 7 جنود للاحتلال من مسافة صفر

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أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، وإسقاط طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام: "أجهزنا على 7 جنود تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

كانت كتائب القسام، أعلنت اليوم الثلاثاء، تفجير عين نفق مفخخة بقوة هندسة إسرائيلية شرقي مدينة رفح.

وقالت القسام في بيان لها، إنه تم إيقاع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس.

كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى جباليا
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