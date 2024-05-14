روسيا تعلن تدمير 25 صاروخًا فوق منطقة بيلجورود

موسكو - (د ب أ)

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، أن انفجارات وقعت مجددا في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية بعدما انطلقت تحذيرات من حدوث هجوم صاروخي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 25 صاروخا فوق المنطقة والتي أطلقت من أوكرانيا المجاورة.

ولم يتسن في البداية التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتعرض مبنى سكني لهجوم في منطقة بيلجورود أول أمس الأحد.

وبحسب السلطات، لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم. وألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم في الهجوم على أوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد الحرب الروسية منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يشكك بعض المراقبين، سواء من الجانب الروسي أو الأوكراني، في هذه الرواية. ويشير بعض المراقبين، على سبيل المثال، إلى أن صواريخ توشكا-يو الأوكرانية، التي تشير إليها السلطات الروسية، عادة ما تسبب أضرارا مختلفة عن تلك التي ظهرت في الصور والمقاطع المصورة الواردة من بيلجورود.

ولم يصدر رد فعل رسمي من الجانب الأوكراني.

ونتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، تتعرض المنطقة الحدودية الروسية أيضا لهجمات متكررة. ومع ذلك، فإن الخسائر والأضرار لا يمكن مقارنتها بحجم الدمار الذي ألحقته القوات الروسية بأوكرانيا.