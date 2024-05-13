مسؤول أمريكي: لا نعتقد أن النصر الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه محتمل أو ممكن

مصراوي

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن تتصارع مع إسرائيل بشأن ماهية النصر في غزة.

وأضاف نائب وزير الخارجية، أننا لا نعتقد أن النصر الكامل الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه محتمل أو ممكن، موضحا أن الوضع في غزة يشبه الوضع في العراق وأفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر.

وأكمل كيرت كامبل، أنه يعتقد في نهاية المطاف أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الحلول السياسية.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن الوزير أنتوني بلينكن جدد التأكيد في اتصال مع نظيره المصري سامح شكري على أن واشنطن لا تدعم عملية برية عسكرية كبيرة في رفح جنوب قطاع غزة.

وجدد بلينكن رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.